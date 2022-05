Malaury SAPPEN

News

- Apprentissage du CMS Prestashop, création d'un site e-commerce et création d'un site catalogue.

- Apprentissage de Adobe Flash CS4, apprentissage programmation action script 3.

-Array : Tout sur la bière, la cuisine à la bière et les bières du monde.

-Array : le pôle digital de l'agence Théorem

- Le site de l'agence qui fait vendre des trucs à des gensArray

- L'assistant culinaire du quotidien, Cook'in par Guy Demarle,Array

- Apprentissage de la plateforme Websitebaker.

-Array, Votre diagnostic beauté en trois clics.

-Array

- Apprentissage de l'outil campagncommander (outil de routage)

-Array. Salon sur le tourisme Lille grand palais.

- Apprentissage de l'outil Symfony (Framework de développement PHP)

- Perfectionnement dans l'utilisation de l'API Google Map

----

Depuis ma découverte de l'internet, je n'ai cessé de me perfectionner dans la maitrise du web, en commençant par la programmation, PHP5, PAO, XHTML, DOM, Javascript, CSS2, XML, XSL, AJAX.



Une fois la programmation apprise, je me suis orienté vers le marketing et la gestion de projets.



Passionné par l'accessibilité internet, normes et standards du web, je suis actuellement sur un projet concernant ces spécificités informatique.



Actuellement, l'accès à certains sites Internet, pour certaines personnes est impossible, pour des raisons physiques, mentales ou matériels, il est important que tout le monde accède à Internet.





J'ai également à mon actif la création de deux entreprises, de deux types différents (un statut indépendant ainsi qu'une SARL).



Vous pouvez me contacter : msappen@gmail.com ou au 06.60.71.29.25



Mes compétences :

Gestion de projets

- Logiciel: PowerPoint, Word, Access, Excel, Project, Team Foundation Server (TFS)

- Réalisations de cahiers des charges Fonctionnel, Technique.

- Gestion d'une équipe

- Communication avec le client



Développement

- Langage: XHTML, DOM, JavaScript, AJAX, PHP 5, XML, XSL, CSS, .Net

- Logiciel: Dreamweaver, Eclipse, Visual Studio (FrameWork 1,2,3 )



Graphisme

- Retouche Photo : Photoshop, The Gimp

- Internet: Fireworks, Photoshop



MySQL

XHTML

CSS

Rédaction web

Photoshop

Recettage technique

Emailing

Gestion de projet web

Powerpoint

Affiliation

Accessibilité du Web W3C

Ergonomie web

Référencement naturel

delivrabilité email

Optimisation de site

génération de trafic

Référencement payant

Dreamweaver

Excel

Recettage fonctionnel

PHP5

Web

gestion de projet