Maleaume TOURNELLEC

Actuellement Responsable E-commerce & Print au sein de la Start'up Épicerie Fine Cosmétique, mon rôle consiste à gérer les différentes activités internet de Blancrème Paris. Cette gestion passe par différents outils E-marketing afin d'augmenter le CA de l'entreprise ainsi que la notoriété de la marque, (E-Mailing,Réseaux Sociaux, CRM, SEO...) et également par la gestion de la logistique liée à l'activité E-commerce.



De formation ingénieur en Bio-industrie à l'EBI (www.ebi-edu.com), mes différentes expériences durant mon parcours m'ont orientées vers une spécialisation en Marketing. C'est par la suite, que je me suis spécialisé dans le Digital.



Mes connaissances dans le domaine ont été renforcées par des participations et lectures régulières sur ce même thèmes. Mon expérience actuelle et celle acquis pendant les stages me permet de consolider ces connaissances théoriques.



Mes compétences :

Photoshop

E-mailing

Réseaux sociaux

Presta-Shop

eCRM

SEO