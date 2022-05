Malek HADIOUCHE

Madame, Monsieur,



Fort d’une expérience professionnelle significative en gestion de projets, encadrement d’équipes diverses, faisant preuve d’une réelle polyvalence et autonomie et du suivi d’une stratégie IT, je sais écouter et faire preuve de pragmatisme.



Dynamique et rigoureux, Certifié ITIL, j’ai eu a travaillé durant plus de 12 ans dans un contexte fortement orienté process et projets, je possède un réel sens du service et une capacité à travailler en équipe.



Mes fonctions m’ont conduit à effectuer avec succès l’intégration de services informatiques et la mutualisation de sites, au respect des processus et de leur mis en œuvre en rapport avec la stratégie de l’entreprise.



Habitué aux fonctions de management d’équipes > à 20 personnes et aux responsabilités, je souhaite partager mon expérience de Manager acquise et je suis prêt à relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Gestion de projet

itil service management