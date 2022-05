Malek HAMOUDA

Ingénieur agronome de Montpellier SupAgro, je suis spécialisée en technologies de l'information et de la communication, en particulier en cartographie et systèmes d'information géographique.



Le monde du SIG étant transversale à toutes les thématiques, mes secteurs d'activités sont variés. Privilégiant les secteurs de l'agronomie, l'environnement, l'aménagement du territoire, l'énergie et les ressources naturelles comme domaine d'application, je dispose de cette double approche thématique/technologie et peut m'adapter à tout domaine.



Rigoureuse et organisée, capable de faire face au travail sous pression ainsi qu’aux situations stressantes en restant concentrée sur les livrables. Mes compétences de communication, d’adaptation et d’intégration font de moi une contributrice active au sein des équipes.



Autonome et dynamique, mon sens de l’initiative et des responsabilités me permet de me focaliser sur les objectifs établis pour la réussite des projets, tout en démontrant de la persévérance et de l'engagement.

De mon temps libre, j'aime joué au tennis, au volley ou sortir entre amis.



Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.



Malek.





Mes compétences :

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Microsoft office

QGIS

Matlab7 Simulink

Mac os