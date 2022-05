Malek KAABIA

Monsieur, Madame,



Etudiante en Master 2 Management des Organisations Sanitaires et Sociales, à Paris XIII, je suis actuellement à la recherche d’un stage d’un durée de 3 mois débutant le 23 Mars 2016.





J'ai pour projet d'effectuer un stage de direction des soins au sein d'un établissement sanitaire "hôpital, clinique". Mon intérêt pour une structure de santé résulte de mes études effectuées dans le domaine sanitaire.





Ce type de stage est une grande source de motivation ainsi qu’une opportunité de mettre en lien mes pratiques et mes connaissances acquises antérieurement.





De même, ce stage constitue une occasion de mettre en pratique des compétences comme l'élaboration et la mise en oeuvre du projet de soins, organisation et coordination des soins et activités des paramédicales, gestion des risques, et gestion de qualité.





Enfin, mon parcours professionnel m’a permis de comprendre le travail en équipe, mais surtout d’acquérir une rigueur dans chacune de mes actions.



Dans l’espoir de poursuivre cette réflexion dans le cadre d’un entretien, je vous prie de croire, Monsieur, Madame, en l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Compétences relationneles avec les patients

Soins infirmiers

Communication

Sens d'organisation

Travail en équipe

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Prezi