Malek OUAHES

Mots clés: Energie, environnement, incinération, biomasse, réseau de chaleur, nucléaire, AMO, MOE, appels d'offre, marchés publics français, études techniques.



Ingénieur projet multi-culturel et polyvalent, je tiens mon expérience principalement de projets de construction et d'exploitation la valorisation énergétique des déchets. On me caractérise comme quelqu'un de calme et équilibré.



Mes intérêts professionnels concernent la gestion de projets et la coordination de la construction/production, ainsi que les études techniques. Je suis particulièrement motivé par le développement urbain et l'innovation dans la production énergétique, qui pour moi représentent le plus grand potentiel pour contribuer à une croissance durable.



Deux stages, à la Banque Mondiale et EDF, ont complété mes études techniques niveau Master à l'Ecole des Ponts et Chaussées ParisTech avec des compétences transférables dans le management de projets et de leurs coûts. C'est avec cette vision plus large sur les différentes phases et aspects contribuant à la réussite d'une mission d'ingénierie que je compte poursuivre mon activité professionnelle.



Mon expérience sur le projet ITER-Buildings m'a permis de développer ma capacité à organiser, analyser et vérifier, respecter les délais imposés et faciliter les négociations à parties-prenantes multiples, des compétences critiques pour la gestion d'un projet complexe international.



En tant que Chef de Projet Offres chez INOVA Construction, j'étais impliqué dans l'environnement varié, technique et hautement compétitif de la valorisation énergétique des déchets, en construction et en exploitation. De plus larges responsabilités et une échelle de temps réduite m'ont permis d'approfondir ma capacité à gérer efficacement mes projets et de développer ma maîtrise technique.



Actuellement chez Veolia, je pilote la réponse aux appels d'offre complexes de traitement des déchets (incinération, recyclage, traitement biologique), en soutien aux directions régionales.



Je suis ouvert à toute opportunité de rencontre et de partage d'expérience pour développer ma compréhension des problématiques et enjeux énergétiques et environnementales, et pour mieux apprécier les tendances et évolutions de ces secteurs.



Mes compétences :

Gestion de contrat FIDIC

Outils de gestion électronique documentaire

Fonctionnement en milieu international

Management documentaire en phase d'appel d'offre

Fonctionnement en mode projet

Analyse de risque

Appels d'offres

Chiffrage

Projets complexes: nucléaire, valorisation énergét

Planification

Coordination technique