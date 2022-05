- Gestion de projets web : Sites, Sites mobiles, Landing Page, Applications web, Bannières, Réseaux sociaux, etc.

Rédactions de spécs fonctionnelles et/ou de cahier des charges pour la conception de ces derniers.



- Consultant Web/analytics (certifié GAIQ) intervenant sur l'étude et la réalisation de plan de taggage, sur l'analyse de tunnel de conversion d'un site, sur l'optimisation des rapports de Google Analytics (personnalisation, automatisations), sur l'amélioration des performances des pages web (réalisation de tests AB)...



- Réseaux sociaux : conseils et réalisation d'opérations sur Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, ... Recommandations stratégiques sur le positionnement des marques, conseil et accompagnement dans le recrutement de Fans.



- Audits et recommandations ergonomiques et/ou techniques pour des sites et blogs.



- Veille stratégique sur l'ensemble des leviers de génération de trafic



Mes compétences :

Ergonomie