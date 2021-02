Mamy Arthur RAVELOMITSIRY

DevDesign développe pour le Web - Qualité, Réactivité, Transparence - bougerplus.fr/perso



DevDesign est une entreprise spécialisée dans les technologies de lInternet. Notre métier est la conception, la réalisation et la mise en place de sites et applications Web. Spécialistes de WordPress et des systèmes de e-commerce nous réalisons et assurons la maintenance de votre site et de votre boutiques en ligne sur mesure.



Nhésitez pas à me contacter pour parler de votre projet, obtenir mon avis, des conseils, ou un devis gratuit.



Pour vous garantir une production de qualité, on développe vos projets en utilisant les méthodes et les outils en vigueur dans lindustrie du logiciel. Parce que vos délais sont tendus, on vous propose des solutions pour disposer au plus vite des travaux dont vous avez besoin, et se rend disponible pour répondre à vos questions. Ma méthode simple et efficace de suivi de projet vous permet de connaitre à tout moment lavancement des travaux.