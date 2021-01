Manon WILLMANN

Véritable ambassadrice commerciale pour de grandes marques, avec une forte capacité d’organisation, j’ai développé tout au long de ma carrière une activité dans l’univers très concurrentiel du bien-être ainsi que dans la décoration et l'ameublement contemporain en tant que conseillère commerciale: prise de parts de marché, implantation de nouveaux produits,gestion des stocks et du service aprés vente, animation des points de vente et formation du personnel.





Forte de mes différentes expériences et sensible à l’univers de la santé ,de la beauté et de l'aménagement intérieur,j'interviens aujourd'hui dans 3 domaines de compétences pour vos futures actions terrains:

- Force de vente suppletive

- Animation des point de vente

- Merchandising



Mes aptitudes commerciales, relationnelles et manuelles seront faire la différence auprès de vos clients.



N'attendez plus contacter moi,je suis disponible pour de nouveaux challenges et mobile sur les Pays de Loire,Bretagne,Centre,Poitou - Charentes.



Mes compétences :

Parapharmacie

Compléments alimentaires

Nature

Animation commerciale

Innovation

Design

Pharmacie

Merchandising

Décoration