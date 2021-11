Marc BESSON

Homme de challenges, je suis un professionnel de la vente, spécialisé dans lamélioration de lenvironnement et du bien-être au travail. Ma passion, mon métier consistent à rendre les entreprises plus productives en leur proposant principalement des solutions dédiées à loptimisation de votre hygiène et sécurité.

Je développe des organisations efficaces, recrute et construis des équipes performantes.



25 ans dexpérience commerciale des marchés B to B de lhygiène et de lentretien

Actuellement Directeur Général Adjoint France Benelux pour Safetykleen.



Mes compétences :

Vente

Communication