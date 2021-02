Marc DUFOURT

>>> My network is much more large on LINKEDIN. Please contact me on Linkedin.

* Experienced COMMERCIAL: prospection, analysis and synthesis abilities, recommendations selling, negotiation, PR...



* MÉDIA, CONTENT and COMMUNICATION expertise: 21 years in french leading newspapers, Le Point, L'Express, Le Monde.



* MARKETING skill: markets studies, understanding consumers expectations, innovative perceptions & disruption, especially in the fields of information, communication, internet.





VENTE & MARKETING. Expertise MÉDIAS & INTERNET. Rédaction de CONTENUS:



* SITE E-COMMERCE: création du site français expert et leader sur les ARTS PREMIERS: Afrique, Asie du sud est, Océanie, Himalaya et peintures des aborigènes d'Australie. Rédaction des contenus: dossiers, fiches produits... Site bilingue: art-africain.fr et african-art.net, vente dans le monde entier. Sourcing international des produits, marketing, pricing, promotion, vente, RP... SARL WEB Stratégie.



* COMMERCIAL durant 12 ans: vente de publicité sur LE POINT, L'EXPRESS, LE MONDE auprès d'agences de publicités et d'annonceurs dans un univers très concurrentiel.

Prospection, préconisations et vente, négociation, gestion et développement de grands comptes. MARKETING: réalisations d'argumentaires de vente pour l'équipe commerciale sur la base d'études statistiques sur le lectorat, d'analyses sur les secteurs d'activités des annonceurs et leurs objectifs de communication...



* SITE MEDIA: élaboration et mise en œuvre d'une stratégie internet pour Le magazine LE POINT.

- Création du site LEPOINT.fr: définition des contenus éditoriaux, ergonomie, promotion, RP. Organisation de la collaboration des équipes rédactionelles print et web.

- Définition des modèles économiques : vente de produits physiques (abonnements au journal, Hors séries, DVD...), publicité des annonceurs.



