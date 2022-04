Marc Etienne BOUVIER

Je suis actuellement gestionnaire tiers payant et à la recherche d’un emploi pour me former au diplôme de gestionnaire de paie.



J’effectue une formation de gestionnaire de paie en cours du soir par le biais du CNAM, et j’aimerais mettre en parallèle la pratique en entreprise ainsi que l’enseignement théorique acquis durant cette formation. En effet, je fais preuve de discrétion et de précision.



Rapide et rigoureux, je me montre réactif afin de m'adapter à la situation de chaque salarié.

Enfin, je sais me montrer disponible pour répondre à toutes les questions des salariés désireux de s'informer sur leurs droits.

Mes expériences passées n’ont fait que confirmer ma volonté de me reconvertir et d'exercer ce métier.

En plus de mon goût pour les chiffres, j'aimerais mettre ces compétences au service de votre société



Mes compétences :

Adaptabilité

Rigoureux

Patient

Curieux

Polyvalent