Marc FARBOS DE LUZAN

Ingénieur diplômé des Arts et Métiers, j’ai orienté ma carrière vers un métier de concepteur de produits et obtenu en Septembre 2007 le diplôme de « Chef de Projet en Conception de Produits et en Design Industriel ».



« 4 Design », école renommée que j’ai choisie pour compléter ma formation d’ingénieur, m’a permis d’approfondir les domaines du design, de la créativité et de développer mes compétences en matière de gestion de projet, que j’ai pu mettre en œuvre au sein d’ATEMCO (Dordogne), entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments modulaires.



En effet, j’ai participé activement à l’évolution d’un module de chantier préfabriqué en collaboration étroite avec le responsable de ce projet. J’ai ainsi réalisé le planning d’étude, établi le budget et le cahier des charges, après avoir effectué une enquête auprès des clients et analysé les produits concurrents. En tenant compte des contraintes techniques et économiques, j’ai été un élément moteur dans le développement des solutions répondant aux besoins, qui ont abouti à la réalisation d’un prototype.



J'ai aujourd'hui rejoint FENWICK-LINDE, fabricant d'engins de manutention. Sur le site de Châtellerault qui conçoit et produit la gamme magasinage - transpalettes, gerbeurs, préparateurs de commande et tracteurs, je fait partie du service pré-développement où mon travail est d'accompagner des idées du besoin client à la faisabilité industrielle.



Mes compétences :

Conception

Créativité

Design

Dessin

Développement produit