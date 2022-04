Marc FAYET

Bonjour à tous,



Merci pour votre visite sur mon profil.



Mon expérience professionnelle est essentiellement basée sur la gestion de projet que ce soit dans le milieu de l'industrie ou de la grande distribution.



Cette gestion projet demande des connaissances techniques et une expertise dans des domaines pluri-disciplinaires. Celles ci doivent être absolument accompagnées par une adaptabilité et une rigueur à toute épreuve. Le facteur humain étant indissociable de la gestion de projet, il doit être accompagné de compétences en management et reporting. Les autres compétences indispensables dans un tel poste sont :



- Suivi technique et opérationnel terrain

- Gestion de la maintenance

- Gestion de projet et mise en route

- Processus de fabrication et industrialisation

- Amélioration continue

- Gestion de budget



A travers mes expériences professionnelles et mon cursus double compétences Technique et Commerce, j’ai pu mettre en œuvre de nombreux projets techniques et informatiques tout en respectant les réglementations liées à la sécurité et la gestion des ressources humaines.



Mes compétences :

Distribution

Distribution informatique

Gestion Projet

Informatique

Technique