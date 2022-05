Pierre GREGORUTTI

Depuis plusieurs années je travaille sur la mise en place de projets informatiques et organisationnels structurants autour de la relation client, des ERP et de la transformation numérique, avec de fortes problématiques de conduite du changement.

- Mise en place du CRM de la MGEN

- Conduite du changement autour du projet CRM de la MAIF

- Déploiement complet de l'informatique (ERP, CRM, Active Directory, réseaux et téléphonie) pour le Laboratoire Phagogène

- Pilotage métier de la stabilisation SAP (ECC-BW) chez IMA

- Programme SYNAPSE (Transformation Numérique et Digitalisation) chez Inter Mutuelles Assistance

- Audit et optimisation de la chaîne de gestion des factures fournisseurs chez IMA



A ce jour, je suis Consultant Manager en Organisation, Management et Transformation des Systèmes d'Information. J'accompagne les directions métiers de nos clients dans leurs changements d'outils, en proposant mon expertise en gestion de projets, refonte des processus métiers, organisation, optimisation de la Relation Client, transformation digitale, innovation et coaching de managers.



Mes compétences :

Pack office

Mitel

Microsoft dynamics CRM

Téléphonie sur ip

Office Visio

MS Projet

Coheris CRM

Cloud computing

Coheris HARRY

Microsoft Dynamics Nav

Analysis Services

Marketing

Relation client

Conduite du changement

Navision

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Direction des systèmes d'information

Télécommunications

ERP

Marketing multicanal

Centre d'appels

Cross canal

Digitalisation

Numérisation

SAP ECC 6

Transformation numerique

Direction de programme

Audit organisationnel

Itesoft FMFI

Agile

Lean management