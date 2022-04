Marc FEUILLET

Responsable Qualité depuis janvier 2014 chez Bisnode, désormais 'Brand&Consumer TECHNOLOGIES', mission soutenue par une formation qualifiante de février à juillet 2014, ma fonction m'a permis d'initier une démarche qualité orientée clients et une démarche sécurité visant à garantir la confidentialité des données clients et internes (en charge de la fonction de RSSI depuis mars 2014).



Mon parcours transverse me permet d'avoir une vision globale des flux inter-entreprise et avec l'extérieur.



J'ai en effet également occupé chez B&C technologies (ex Bisnode france)

- la fonction de chef de projets fonctionnel de juillet 2008 à janvier 2014 (secteur caritatif et presse)

- de responsable de compte (relation client) pour des clients majeurs du secteur de la presse ou caritatif de aout 2004 à juillet 2008 ans.



Auparavant, j'étais le directeur des abonnements du Groupe Ixo Publishing (protefeuille de 25 à 30 magazines diffusés par abonnement, pour environ 250.000 abonnés actifs) de septembre 2000 jusqu'à sa liquidation en mars 2004.



Mes précédentes fonctions m'ont amené du secteur bancaire, à la conduite d'une équipe de 8 personnes dans un atelier de saisie de données et de relation client (fulfiment et centre d'appel) .



Grand voyageur (surtout en Asie et Amérique Latine), ouvert d'esprit, ayant soif de découvertes, je suis toujours prêt pour de nouvelles aventures, professionnelles ou personnelles.



Vos messages sont les bienvenus!



Mes compétences :

Presse

Gestion de projet

Amadea

Implication

Rigueur

Caritatif

Animation de formations