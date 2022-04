Marc FORTIN

Responsable Régional Groupements UPSA sur région Aquitaine-Centre

45 ans - Marié - 2 Enfants



Depuis 18 ans dans l'industrie pharmaceutique, de formation commerciale généraliste et après une experience de 3 ans de la GMS, j'ai eu des activités variées de vente, de formation, de management ou de gestion projet.



Je vous propose de consulter mon profil détaillé.



Dans le cadre des missions qui me sont confiées,

mes priorités sont de connaitre mes clients, leurs métiers, leur environnement de travail et leurs besoins et de rester proche d eux.



En recherche constante de perfection, je souhaite pouvoir leur apporter des solutions adaptées visant à développer leur business et leurs compétences.



Pour avancer au quotidien, j'ai également besoin de comprendre et de visualiser le côté opérationnel des projets notamment l'intégration dans les processus globaux de l'entreprise.



Même si le changement est toujours difficile à appréhender, j'aime la nouveauté, apprendre au quotidien et partager mes expériences.



Il est important de pouvoir se livrer dans le cadre de l'entreprise = faire la part des choses entre l'investissement professionnel lors de la mise en place d'un projet ou des training intensifs et les activités extra professionnelles lorsque ces worshops sont terminés



J'ai étudié l'Anglais pendant 11 ans mais lors de ma carrière je l'ai rarement utilisé professionnellement - Dernier Toeic effectué 02/03/2004 : 820/990 points



MOBILITE

Beaucoup en parlent et peu franchissent le pas.



Depuis 24 ans sur le marché du travail, j'ai pu vivre 4 expériences intenses de mobilité géographique Beaune(21), Chateau-Gontier(53), Agen (47)

et maintenant Pessac (33) mais également de mobilité professionnelle avec 8 fonctions différentes et j'ai notamment chez BMS Upsa eu la chance de continuer de me former à ces métiers



Dans tous les cas, ces moments m'ont fait grandir notamment du côté personnel



J'attends donc de mon inscription un partage de points de vue, une ouverture du paysage afin de sortir du quotidien et un enrichissement tant professionnel que personnel.



Mes compétences :

Service Client

Directeur Régional

Management

Pharmacie

polyvalent

chef de projet

Formation