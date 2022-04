Marc GARNIER

Expérience pluridisciplinaire (Direction générale, commerciale internationale, de site industriel et de filiale, marketing), acquise en B to B et B to C pour des leaders de biens de consommation du packaging, de l'agro-alimentaire, de l'imprimerie, de l'ameublement.

Développement et déploiement d'activité : création de valeur par l'innovation produit/process/service, transformation d'opportunités de business, optimisation et animation des opérations et des équipes, afin d'accroître la profitabilité.



Compétences:

- Conduite de la transformation d'entreprise industrielle (évolution de business model, transformation de site, développement/repositionnement de marque, et de produits),

- Business acumen (identification, validation et réalisation d'opportunités de business, dynamique créative et d'innovation, stratégie et tactique commerciales)

- Excellence opérationnelle (développement de la rentabilité de portefeuille commercial, développement de performances usine, rationalisation d’outil, réduction de coûts, plan de progrès continus),

- Optimisation d’organisation (gestion de talents, restructuration, conduite de plan social en environnement complexe),

- Management en environnement multi-sites, et international (groupes multinationaux, management de plusieurs périmètres pays),

- Rompu à la fois au fonctionnement en mode matriciel des groupes , comme à la gestion opérationnelle de PME.

- Six Sigma, Lean manufacturing (Project sponsor et green belt)

- B to B et B to C

- Biens de consommation : packaging, agro-alimentaire, biens culturels, ameublement



Mes compétences :

B to C

Direction générale

B to B

Managing director

Packaging

Agroalimentaire

Industrie

Emballage

General manager

Direction de filiale

carton

excellence operationelle

lean manufacturing

impression

Directeur Général

verre

Conduite du changement

Literie

Meuble

Ameublement

Six Sigma

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Transformer