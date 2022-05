Thierry RENAULD

Un gôut naturel pour les rapports humains au travail, qui m'a amené progressivement à me passionner pour la gestion d'équipe et la gestion de projet, qui sont mes 2 moteurs professionnels.



Un parcours riche et généraliste dans des fonctions très variées qui m'ont permis d'explorer différents métiers comme les achats, le marketing, la logistique, la production, la gestion d'une business unit ainsi que le management commercial.



Une spécialisation désormais affirmée dans le monde de l'emballage industriel et alimentaire.



Une vraie sensibilité et un savoir-faire dans la conduite du changement.



Ma philosophie: l'esprit d'équipe, le leadership et la bonne humeur dans la conduite de la performance sont et resteront les principales clés de la réussite dans un monde instable en perpétuel mouvement.



Mes compétences :

Industrie

Vente

Développement commercial

Marketing

Encadrement

Négociation

Management

Packaging

Esprit d'équipe

Expertise

Rigueur