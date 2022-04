Marc GARRIDO

Aprés une formation qui me destinait à être DRH à l'IGS, un parcours de près de 25 ans d'Executive dans le monde des SIRH pour des grandes organisations:

* Chez ADP,où j'ai fait mes classes au sein de la Direction Commerciale,

* Puis ces 15 dernières années chez IBM, à imposer HR Access comme la solution RH & Paie de référence en tant que Directeur "Human Capital Management" dans les grandes entreprises privées & publiques,

* Depuis 2003 jusqu'en Décembre 2007, en tant que Président France pour HR Access Solutions.

* En janvier 2008,j'ai décidé de donner une nouvelle orientation à ma carrière avec la reprise d'une société de services et conseils informatiques spécialisée dans les SIRH : ICRH Consulting que j'ai cédé en Juin 2013 au groupe HR Path.

Depuis, j'ai rejoint ce groupe en tant aqu'Assossié et membre du Codir et je coordonne les activités de business développement.







Mes compétences :

ADP

AMOA

Consulting

HR Access

MOE

Oracle

Oracle PeopleSoft

Outsourcing

Peoplesoft

SAP

SAP HR

SIRH