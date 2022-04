Marc GILSON

Professionnel de la finance dans des multinationales industrielles.

Connaissance étendue de toutes les fonctions financières: management d'équipe, budget, reporting, costing, trésorerie, impôts, conformité (SOX), management de projet, intégration d'acquisition, management du changement, US GAAP, IFRS, Swiss GAAP.



Expert en Lean Accounting :

Le système traditionnel des coûts standards a été conçu pour la production de masse, mais n'est pas compatible avec la gestion en flux que promeut le Lean Manufacturing. Le Lean Accounting quant à lui supporte activement la mise en place du Lean Manufacturing.

Le reporting est simplifié, facilement compréhensible par les opérationnels et a lieu plus fréquemment (chaque semaine).

Il ne comprend pas d'allocations et tient compte des capacités disponibles, ce qui évite de faux raisonnements. Il s'affranchit de l'impact du stock.

Il permet la suppression des coûts standards, ce qui diminue drastiquement le nombre de transactions dans l'ERP (de 50 à 80%). Ceci diminue les coûts informatiques et d'audit. L'approche traditionnelle est d'accroître la dépendance à l'ERP, le Lean prend l'approche inverse.

En résumé, les transactions sont au Lean Accounting ce que le stock est au Lean Manufacturing.

Le Lean Accounting est conforme aux normes comptables US GAAP, IFRS et Swiss GAAP.



