Marc GIRAUD

- Responsable de site logistique DUJARDIN/TF1 GAMES (CESTAS 33) 2009 = > Aujourd'hui



- Directeur Logistique en milieu Industriel (La ROCHELLE - 17) = > 2008



- Directeur d'agences logistiques = > 1999-2007

. Responsable Exploitation = > 1998

. Assistant Logistique Qualité/Sécurité -Auditeur = > 1997

. Comptable Unique 10/1995 = > 1997



- Création SARL "Jazz n' Rock Café" (VAULX LE PENIL -77)avec exploitation et développement en co-gérance = > 05/1993-09/1995



- Conseil Comptable et fiscal en Centre de Gestion (PARIS 75) = > 1988-1993



ETUDES SUIVIES :

B.T.S Comptabilité Gestion d'Entreprise 1986-1987

Bac E Mathématiques et Technologies Industrielles 1985



Mes compétences :

Automobile

Manager

Grande distribution

Amélioration continue

Anticipation

Gestion