Marc GOETHALS

J'ai 50 ans, Marié, 2 enfants, j'habite à 15 km de Lille.

Mon téléphone particulier : 00.33.(0)3.20.26.37.72, mon portable : 0033(0)622256706.

Je dirige des projets de déploiement de S.I. en Europe et plus particulièrement sur l'Allemagne, l'Angleterre, Le Benelux et les Pays de l'est pour un éditeur de logiciel type D.M.S.

Je parle anglais et allemand couramment.



DOMAINES DE COMPETENCE



1. Direction de projet grand compte MOE. Capacité de Leader et dorganisation



2. Démarche qualité dans le déploiement dun ERP : Professionnalisation des Copil et Compte-rendu, suivi des risques du projet et des engagements de lentreprise et du client, mise en place dun véritable retour dexpérience.



3. Management d'une équipe de 30 consultants et chefs de projet pour le déploiement d'un DMS et la montée en compétences des collaborateurs.





Mes compétences :

Location

Direction de projet

Direction déploiement

Collateral Management

Bookkeeping

Project Management

Cash Management

Financial Management

International Financial Reporting

Statutory Accounts

Microsoft Office

UNIX

File Management

SQL

Business Objects

Pre sales

Microsoft Project