Marc GOLDFARB

J'ai une triple expérience professionnelle :

- 10 ans dans le conseil en management et organisation

- 10 ans en gestion des systèmes d'information

- 10 ans dans la direction des opérations sur le terrain



Mes principaux domaines de compétence sont :

- Conduite de projets de transformation

- Conduite du changement

- Assistance à maîtrise d'ouvrage sur projets ERP ou sur projets de mise en oeuvre de progiciels spécialisés

- Audit et diagnostic métier dans le domaine des opérations

- Reconfiguration de processus, optimisation de l'efficience et des coûts



Mes compétences :

Audit

Coaching

Conduite de projet

Conduite du changement

Conseil

ERP

Supply chain