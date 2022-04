Marc GOMBERT

Depuis 2001, MG3C intervient auprès des entreprises sur toutes les questions liées à la santé au travail et aux situations de handicap invisibles.

Convaincu que la santé des salariés est directement liée à celle de l'entreprise et vice versa, nous abordons toutes ces questions dans un esprit gagnant/gagnant et une vision la plus réaliste possible.

je vous invite à visiter notre site qui vous en dira plus:



http://www.mg3c.fr



Aussi en 2008 nous avons créé Trajectoire-support.com une entreprise de communication par l'objet en partenariat avec le secteur protégé. Nous réalisons des objets de communication personnalisés pour vos évènements, incentives, conventions, soirées CE etc...

Cette production réalisée en France et en collaboration avec le secteur protégé donne sans doute plus de sens à votre évènement et à notre action.



http://www.trajectoire-support.com



puis pour aller plus loin ...



http://www.trajectoire-sportswear.fr







Mes compétences :

Gestion de conflits dans les organisations

Sous traitance au milieu protégé

Reclassement TH

Accompagnement à la RQTH

Bilan professionnel et orientation

Maintien dans l'emploi

Intégration TH

Management de crise