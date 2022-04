Marc GUERIN

La fonction Services Généraux englobe l’ensemble des services dont une entreprise à besoin pour fonctionner au quotidien.



Parallèlement, le Responsable des Services Généraux doit aussi faire face à de nouveau enjeux tels que les politiques environnementales (gestion et tri des déchets, certifications, hygiène……).



Dans un contexte de compétition exacerbée, la qualité, l’adaptabilité et l’optimisation de l’environnement du travail vont devenir une arme essentielle et un atout compétitif majeur dans les années à venir .



Ma mission, depuis plus de 25 ans, consiste à élaborer, mettre en place et en œuvre des moyens, des services et des procédures permettant à l’ensemble des collaborateurs d’une entreprise d’assumer leurs responsabilités professionnelles dans un environnement efficace, flexible et aussi peu contraignant que possible.



Je suis avant tout un manager spécialisé dans les fonctions support de l’entreprise et qui s’adapte à la pression croissante liée aux coûts, à l’augmentation des contraintes réglementaire et à l’apparition de nouveaux risques.



Mes compétences :

Négociation contrats

Sécurité au travail

Travail en équipe

Services généraux

Pilotage d'activité