Marc GUILABERT

Depuis plus de vingt-cinq ans, j’ai exercé différents postes de direction et je possède une solide expérience de gestion opérationnelle. J’ai souvent dirigé, avec succès, dans un environnement très concurrentiel des équipes pluridisciplinaires.

Dans un contexte de redressement et de respect des contraintes financières, j’ai su organiser, motiver des équipes, développer et fidéliser la clientèle. Le tout dans le respect de l’éthique et des valeurs humaines.

Professionnel de terrain reconnu pour mon leadership, ma bonne humeur et mes capacités d’adaptation, je n’en suis pas moins un porteur de dossiers autonome et rigoureux.



Mes compétences :

Organisation et encadrement d'équipe

Relation Clients

Élaboration et gestion de projet

Élaboration et suivi de budget

Gestion des ressources humaines