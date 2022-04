Marc HAMEURY

Homme de terrain, manager de services depuis plus de 20 ans, je possède une grande expérience de la direction d'équipes pluridisciplinaires et performantes pour atteindre, voire dépasser les objectifs fixés. Professionnel rigoureux, autonome et reconnu pour mon aisance relationnelle, je vise toujours à fournir un service d'excellence, à satisfaire les clients et à assurer le respect de procédures et de la réglementation. A l’écoute des collaborateurs je sais former et créer la cohésion des équipes.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Management opérationnel

Leadership

Gestion du stress

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

SAP CO

SAP

Microsoft Office

ISO 900X Standard