Marc-Hamilton DE OLIVEIRA

Féru de sciences et de médecine, je m'oriente vers la santé et rejoins Vision Future Lyon.

Alors en pleine croissance, je viens renforcer l'équipe et reçois pour objectif de maintenir ce cap.

Quel défi...!

Nous avons su adapter nos process de travail pour améliorer confort et bien-être des patients, vulgariser et diffuser l'information différemment et développer de nouvelles relations et opportunités dans une atmosphère économique globalement morose et un contexte ordinal délicat.

Accompagné d'une équipe aussi motivée que motivante et surtout extrêmement compétente, nous avons fait grandir Vision Future Lyon jusqu'à atteindre l'excellence puisqu'en 2013, nous avons été nommé Premier Centre Français de correction de la vision par laser par le magazine Le Point qui publie chaque année son palmarès des établissements de santé. Meilleure note (19,72/20) et plus grand nombre de traitements, public et privé confondus, je ne pouvais pas rêver meilleure récompense. En 2014, les centres Vision Future occupaient deux places sur le podium de ce même classement.

Un travail également reconnu par les médias. (interview radiophonique, reportage au JT Fance3...)

Associé à la Direction, je contribue aux choix stratégiques et techniques pour que Vision Future Lyon reste LA référence française des centres de correction de la vision par laser.

J'ai également acquis la confiance des autres établissements du groupe, puisque j'interviens occasionnellement aux centres de Nice, Bastia et Nyon (Suisse) sur des missions techniques ou de conseil.



En 2015, nous décidons d'élargir nos domaines de compétences par la création d'un centre ophtalmologique complet, mettant à disposition des praticiens et des patients des outils techniques et technologiques à la pointe. Cet établissement offre une prestation haut de gamme et répond à un vrai besoin : développer les services en ophtalmologie. Ophta Part-Dieu est né !



Mes compétences :

Marketing

Communication

Laser

Santé

Management

Gestion de la relation client

Droit de la santé