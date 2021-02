Mes missions :

Suivi contrôles réglementaires d'un parc VL/PL (CT, Mines, Limiteur, Tacky, Hayon, ATP...) et entretiens mécaniques

Suivi des interventions de dépannages

Relation clients (transporteurs et grossistes alimentaires)

Organisation de convoyages



Mes compétences :

Aisance relationelle

Autonomie professionnelle

Rigueur réglementaire

Organisation

Accueil physique et téléphonique

Planification