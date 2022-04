Marc HAMONIC

Ingénieur issu du CNAM avec une formation complémentaire de 2 ans des techniques d'audits économiques .



J'ai travaillé pour:



Le secteur public comme Expert de coûts chargé d'enquêter sur les grands programmes des marchés publics.



Le secteur privé comme analyste chargé d'audits sur tous les éléments influant les coûts internes de sociétés privées, avec un suivi des flux de vente et/ou d'achat.



J'ai aussi accompagné le changement des personnes en effectuant des formations dans les domaines de:



- la structure de coûts utilisée par les entreprises

- les comptabilités générale et analytique

- la communication orale et la conduite de réunion



J'ai conduit aussi des projets lourds comme le passage à l'euro d'un groupe de 10 000 personnes, réparties sur une dizaine de sites en france. J'ai donc piloté et managé des métiers différents allant des RH aux fonctions comptables.



Je suis ensuite devenu chargé de mission auprès de la Municipalité de Versailles et de la communauté de communes de Versailles Grand Parc pour mettre en oeuvre et piloter des projets de simplification en vue d'améliorer la performance des services: Projets MISTRAL pour MIssions de Simplifications et de Traitement des Relations administratives municipALes

- X.net( Internet & Intranet)

- Guichet Unique

- Administration electronique ( toutes démarches usagers)

- Mutualisation des Achats

- parc Informatique des écoles

- Sécurité des SI et des réseaux



Mes compétences :

Accompagnement

Analyse des coûts

collectivité territoriale

Réalisation