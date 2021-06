Stéphane LESCURE

Spécialiste de la performance durable des organisations, Meliae accompagne les entreprises industrielles dans un monde en perpétuel mouvement, plus volatile, incertain, complexe et et ambiguë. Dans ce contexte, nos consultants aident nos clients à se transformer, à apprendre à sadapter en permanence pour rester ou devenir plus compétitives et attractives.



Mes compétences :

Conseil

Performance

Conduite du changement

Industrie

Management

Pharmacie

Agroalimentaire

Organisation

Aéronautique

Cosmétique