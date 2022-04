Marc HAUSS

Plus de 20 années d'expérience dans le conseil en management de la qualité et des processus, en gestion de projets stratégiques, diagnostics, audits et formation.



Actuellement Directeur de THAUMASIA Conseil, société de conseil intervenant sur de nombreux référentiels de management : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 50001... sur des démarches de labellisation (création déploiement) et dans le cadre de projets stratégiques.



1ère société de conseil certifiée ISO 9001 version 2015 en France, et 1ère chaîne de formation gratuite dédiée au management de la qualité sur Youtube. Membre du Mouvement Québécois de la Qualité.



Plus encore sur :



Mes compétences :

Conseil

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Audit

Coaching

Qualité

Norme ISO 9001

Sécurité

Gestion de projet

Management

Environnement

Formation