Laurent CAUDRON

J'aime mon travail : l'accompagnement d'entreprises et le transfert de compétences Qualité, Sécurité, Environnement, Energie (QSEEn), Management



La satisfaction de mes clients n'est pas un vain mot, elle dans ma nature : j'aime la reconnaissance que m'apporte un client satisfait. C'est également une obligation, je suis à mon compte et chaque client est important !



J'aime l'équilibre entre mes activités :

+ L'accompagnement d'entreprises m'oblige a trouver des outils simples à expliquer et à mettre en oeuvre,

+ L'audit de certification de grosses sociétés me permet de me confronter aux experts que ces sociétés peuvent se payer,

+ Les formations me permettent de réfléchir sur des sujets de fond, et de clarifier et mettre en forme mes idées,

+ Le temps partagé me permet de garder les pieds sur terre, dans la boue, et de me confronter avec la réalité du terrain,

+ Le coaching me permet de travailler sur moi et de mieux comprendre les autres.



Donc, oui, j'aime mon travail.





IRC développement est une société d'accompagnement des entreprises dans les domaines qualité, sécurité, environnement, energie (QSEEn), management...



A ce titre, nous réalisons plusieurs types d'interventions :

+ CONSEIL ET TRANSFERT DE COMPETENCES QSEEn,

+ AUDITS QSE,

+ FORMATION QSEEn,

+ CADRE EN TEMPS PARTAGE, EXTERNALISATION QSEEn,

+ COACHING (coach certifié).



Nous intervenons directement, ou en tant que sous-traitant, auprès de structures de toutes tailles : de la TPE locale de moins de 10 personnes aux groupes internationaux.



Nous sommes ingénieurs, spécialistes QSEEn et professionnels de terrain.

Plus de 30 années d'expériences dans l'industrie nous ont permis de connaître et de comprendre le fonctionnement des entreprises ainsi que les attentes des dirigeants et du personnel.

Cette combinaison expertise / expérience nous permet d'adapter notre attitude et nos démarches à votre entreprise et à vos besoins et vous garantit le succès de nos interventions.



Pour plus d'information : http://www.irc-developpement.fr/index.asp





Personnellement je suis ingénieur en énergétique industrielle avec une formation supérieure en mécanique. Je suis auditeur depuis 1993, coach certifié depuis 2020.

J'ai 30 années d'expériences diverses dans les industries mécanique et manufacturière, dont 15 dans l'automobile.



Laurent



