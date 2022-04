Marc Henry GOMES

J’aime la vie et me l’élancer dans la fraîcheur du petit matin, le bonheur de me sentir exister. Je suis un homme battant qui fonce droit devant pour relever les défis et atteindre des objectifs parce que je suis fait pour la joie de vivre. Je suis de nature un peu réservé, timide, simple, compréhensif, intelligent, ouverte aux autres. Très travailleur et ambitieux il y a quelques années je me suis lancé dans les installations de dispositifs miniers et après plusieurs contrats avec quelques sociétés et entreprises, j’ai décidé de me diriger dans l’exploitation des mines artisanales surtout en Afrique et au Canada avec une équipe bien organisée.

En quête de partenariat et collaboration pour mettre en place un important projet d’exploitation d’une partie de la mine d’or de Houndé au Burkina Faso.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

MapInfo

Global Positioning System

Autocad