Marc HERAUD

Responsable syndical pendant 20 ans, j'ai décidé de mettre mon expertise du dialogue social et ma connaissance de l'humain au service des entreprises.

Ce qui me motive, c'est le principe d'unité : chaque être humain est unique et tend à se développer tout au long de son existence mais le monde ne progresse que si au moins deux individus unissent leurs forces, leurs connaissances et leurs expériences pour aller plus loin.

Le coaching personnel ou d'équipe est ma réponse à la mise en oeuvre de ce principe.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Empathie

Travail d'équipe

Animation de formations

Cohérence

Coaching d'équipe

Accompagnement individuel