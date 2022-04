Marc HERAULT

▶ Accompagnement professionnel individuel et collectif :

- Maximiser les chances d'une équipe d'atteindre les objectifs pré- définis ensemble,

- Accompagner les membres d'une équipe à trouver, à court terme, les moyens de déclencher, une action dont les effets attendus sont caractéristiques, pour eux, d'un « premier pas » vers la réalisation des objectifs de l'équipe.

- Contribuer à élaborer un plan d'actions.

- Soutenir et concevoir une stratégie

- Intégrer des interventions pour réguler et piloter la mutation d’une organisation.

▶ Management :

- Etablir le diagnostic global de votre unité,

- Définir un plan de progrès,

- Piloter dans le changement,

- Conduire un projet de changement.



Expériences professionnelles:



Depuis plus de 25 ans d’expériences et de compétences dans des organisations sociales, avec missions individuelles et collectives de cohésion, management et conduite du changement :

Conduite et élaboration de projets d’établissements, projets d’associations.

Montage et exécution de projets départementaux et régionaux dans le cadre mission de service public.



Intervenant/formateur à l’IRTS : 10 ans d’interventions en GRH (gestion des ressources humaines), management (pédagogie active, conduite de groupe).



Formations:



- Diplômé de l’E.N.S.P (Ecole Nationale de Santé Publique), de l’IFG (Institut Français de Gestion) et de l’IPC (Institut de Promotion Commerciale).