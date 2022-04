12 ans d'expériences en tant que cadre supérieur dans le tourisme et les loisirs. J'assure aujourd'hui la direction d'une structure internationale tourisme et voyages à Luxembourg-ville. Mon expertise s'étend du développement touristique local en passant par le marketing du voyage et des destinations. Enfin j'ai travaillé aux Etats-Unis comme cadre pour le compte de mon pays d'origine : Le Luxembourg. Après une longue expérience Parisienne j'ai décidé de revenir à mes sources.