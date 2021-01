Marc KLIMA

J'effectue des missions de Conseil en Organisation et Conduite du changement. A noter une mission étalée sur 5 ans en Ukraine, qui a permis de constater que les facteurs de motivation et de résistance au changement de l'être humain, sont fondamentalement les mêmes dans une culture différente, et dans les entreprises privées ou publiques.



Cette compréhension de l'être humain au travail permet une bonne conception des projets de changement à gérer. L'utilisation de l'informatique comme support du changement, permet une mise en oeuvre concrète et pérenne des solutions. La méthode utilisée est basée sur la démarche systémique, et est donc participative. Le Plan de formations accompagne bien sûr la mise en oeuvre des projets.



Je crois dans la capacité des individus à poser les bons problèmes en fonction de leurs responsabilités, et à les résoudre. Ce qui permet de gérer sereinement les incertitudes existantes dans le déroulement des projets. J'ai souvent vu la mobilisation de l'intelligence collective procurer de très bons résultats dans ces projets de changement.



Mes compétences :

Html, Css, Php, Mysql

Langage C, Foxpro

Conduite du changement

Collectivités Territoriales

Merise

Management

Ressources humaines

Gestion de projet organisationnel