Marc MALDINEZ

CERCLE ENTREPRISE , CERCLE de CONSULTANTS INTERNET B2B



[>>> NE PAS CONFONDRE avec Cercle-Entreprise.FR dont le domaine est la construction / bâtiment]



= > https://www.cercle-entreprise.com

= > contact@cercle-entreprise.com



Méthodologie - Flexibilité - Créativité - Adaptation - Confidentialité



4 pôles complémentaires d'activités génériques :



1) Création de Sites Web & Services internet:

CERCLE ENTREPRISE réalise tous les types de sites & services internet, selon vos choix et vos options. Un cahier des charges précis, une création de qualité et unique, un temps de réalisation adapté à votre planning, un tarif toujours bien étudié à votre budget.



2) Communication B2B et Service Rédactionnel:

CERCLE ENTREPRISE propose des services rédactionnels ciblés, textes (copywriting) et discours d'entreprise (storytelling), rédaction de vos communiqués de presse et articles pro., correction & optimisation de contenu au niveau orthographe, grammaire et style.



3) Conseils & Management / Services Consulting:

CERCLE ENTREPRISE propose de nombreux services avec des Consultants spécialisés pour des missions d'entreprise dans des domaines variés : brainstorming, gestion de projet, consulting, management, lobbying, méthodologie, coaching d'entreprise, etc...



4) Évènementiel & Services Organisation:

CERCLE ENTREPRISE et ses partenaires vous proposent la plupart des services liés à l'organisation de vos évènements BtoB : lancement de produit, coaching d'entreprise, soirée, cocktail, exposition, conférence de presse, séminaire, déjeuner d'affaire, etc...



Mes compétences :

Conseil

Communication

Graphisme

Rédactionnel

Management

Photographie

Gestion de projet

B2B

Marketing

Informatique

Presse

Communication éditoriale

Journalisme en ligne

Communication visuelle

Référencement internet

Conseil en communication

Création de site web

Conception-rédaction

Communication événementielle

Business Consulting

Communication corporate

Conseil en organisation

Rédaction de contenus web

Web design