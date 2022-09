Marc-Olivier RAISSON

En poste depuis cinq ans, j'ai participé à l'élaboration du système d'information. Crée le système budgétaire,la comptabilité analytique, la rédaction du Business Plan. J'ai mené les négociation pour certains appels d'offre. Je suis en charge de la fiscalité du laboratoire (CIR, JEI, Coface), les recherches de financements nationaux ou en partenariats européens CEE Eureka. En charge des relations avec les banques, assureurs, je souhaite évoluer vers d'autres postes en lien avec mes acquis dans une PME, dans un groupe plus important ou un établissement public.



En fonction du contexte, je sais faire preuve de souplesse et j'ai une grande capacité d'adaptation pour les nouveaux domaines car curieux de nature. La curiosité n'est pas qu'un défaut parfois...



Mes compétences :

Gestion

Informatique

Finance

ERP

DAF

Audit

Sage Accounting Software

Microsoft Office

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware

GPAO Tolas

Consolidations

CEGID

Adobe Go Live

SAP

Fiscalité

Statistiques

Droit des sociétés

Paie

Droit social

Budget et Controlling

Traduction anglais français

Gestion de projet

Comptabilité analytique

Compte de résultats

Stratégie

International Financial Reporting

SAP QM CA

SAP IS Pharma