Marc REMOND

Après avoir travaillé 7 ans chez Messier-Dowty (train d'atterrissage) comme ingénieur sureté de fonctionnement et 3 ans chez DAHER comme ingénieur SDF/ SLI, j'ai décidé de changer de carrière. Cela faisait longtemps que je pensais à l'enseignement en école primaire. J'ai donc sauté le pas et je suis devenu professeur des écoles en 2012.

Je ne regrette pas ce choix même si parfois cela me ferait plaisir de retravailler sur des grands projets aéronautiques !





Mes compétences :

Aéronautique

Mécanique

Gestion de projet

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

AMDEC/FMECA

Arbre de défaillances

Arbre des causes

Soutien Logistique Intégré