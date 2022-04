Marcel LECLERCQ

Conseil pour l’élaboration ou la mise en œuvre de schémas directeurs opérationnels tous secteurs :

- industrie automobile, agro-alimentaire et cosmétique

- travaux publics et immobilier

- forces armées

- humanitaire

- transport et logistique

- édition de livres





Spécialités

- avant-vente

- audit et conseil

- analyse des besoins du client

- conception

- élaboration du cahier des charges et appel d’offre

- assistance à la mise en œuvre et au suivi de projet



ERP, BI, Workflow, Ged, Intranet, Cloud Computing (Saas, BPO)...



Mes compétences :

Gestion de projet

Business Intelligence

Management

AMOA

Conseil

Informatique