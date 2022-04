Marcel MORARD

Enseignant par vocation depuis mon plus jeune âge, aujourd'hui en retraite depuis juin 2012 à 57 ans1/2.

Instituteur de formation je me suis spécialisé vers les élèves "en difficulté avec l'école" et j'en ai toujours fait mon violon d'Ingres à côté de mon travail d'enseignant.

J'ai été tour à tour Instituteur spécialisé en classes de "transition" comme on disait avant le collège Unique (et Inique..), puis recyclé en prof d'EMT, puis Re Recyclé en prof de techno.

Je me suis toujours occupé des élèves "en mal avec notre école", pas à leur place à l'insu de leur plein gré dans notre système élitiste.

C'est là que j'ai pris le plus de plaisir dans mon travail en trouvant des solutions adaptées d'alternances dès 14 ans pour ces gamins.

Mais je suis en train de reécrire mon discours de retraite..restons en là..Mais si mon expérience intéresse... il faut plus que jamais s'intéresser aux élèves "fâchés" avec l'Ecole.



