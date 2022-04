Marcel SCHELCHER

J'ai partagé une carrière d'enseignant entre mon métier de départ (professeur certifié de lettres modernes de 1976 à 1986)) et divers métiers de la formation : professeur-formateur en école normale d'instituteurs puis à l'IUFM d'Alsace (1986-1995 et 2005 à 2007), en formation initiale et continue, conseiller technique dans les ministères de l'éducation au Bénin, puis au Burkina Faso (1995-2005), directeur pédagogique d'un centre d'apprentissage du français (FLE, au Centre culturel français Georges Méliès de Ouagadougou), professeur de FLE en classes d'accueil (2005-2009), professeur de lettres et de langue française au Lycée Blaise Pascal de Libreville (depuis 2009), professeur référent au Lycée Franco-Britannique et au Lycée Montaigne à Libreville. je suis disponible pour toute mission d'expertise dans les systèmes éducatifs d'Afrique subsaharienne.



Mes compétences :

Coordination de projets

Animation de formations

Français Langue Etrangère

PAO

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Didactique professionnelle

Gestion des compétences