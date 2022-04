Marcelina STAROK

• Gestion de projets innovants : conception, élaboration, mise en place de projets collaboratifs, analyse des résultats, rapport

• Connaissance du milieu industriel : propriété intellectuelle, GMP (BPF), GLP, normes de qualité, gestion d’innovation, formation & supervision

• Expérience internationale : travail dans des équipes multiculturelles (Pologne, France, Allemagne, Irlande, Etats-Unis)

• Compétences linguistiques : polonais – maternel, français – courant, anglais – professionnel (TOEIC 990/990), allemand – notions

• Communication : présentations orales en congres, animation de réunions, rédaction technique / scientifique

• Techniques de laboratoire :

o Biologie cellulaire et moléculaire : culture de lignées cellulaires mammifères, bactériales et champignons, test de viabilité et de prolifération, ECIS, CELISA, PCR, RT-PCR, clonage, extraction d’ADN

o Biochimie et Biophysique : SPR (Biacore T100), SPT, DLS, ELISA, QCM-D, liposomes, microscopie confocale (FRAP), UV-Vis, fluorométrie, SDS-PAGE, purification de protéines, western blot







