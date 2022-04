Marcelle LE BOT

- J'ai assuré la création et le développement de Respironics France, filiale française du leader mondial de la prise en charge de l'assistance respiratoire à domicile comme DAF puis comme DGA.

- Mon expérience antérieure de 10 ans en Cabinet d'Audit en tant qu'Expert comptable diplômée constitue de solides atouts pour appréhender les contraintes et les enjeux du développement d'une entreprise dans un environnement national ou international.



Aujourd'hui je suis à la recherche de nouvelles opportunités qui me donneront la possibilité de mettre en pratique mes acquis professionnels, mes compétences stratégiques et opérationnelles, mais également mon sens de la performance.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Culture

Culture du résultat

Investissement

Management

Management d'équipe

Performance

Vision

Vision globale