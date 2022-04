Marcelle Linda KAMGEUM

Je suis une jeune camerounaise de 23 ans. J'ai pour l'instant un Bachelor en Commerce International, et en cours d'obtention de mon Master 1 en Commerce International et logistique. je suis dynamique, motivée, travailleuse et débrouillarde. J'aimerais trouver un emploi, afin d'apprendre et développer le meilleur de moi, tout en participant à la croissance de l'entreprise.

Travailler en équipe, participer à la réalisation d'un projet, telles sont mes motivations.



Mes compétences :

Organisation du travail

Stratégie de communication