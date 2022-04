Marcelline AHAMADI RIDHIOINE

Gestion administration 3/3

Formation 2/3

Organisation du travail 3/



Statistiques 3/3

GPEC 2/3



Informatiques:



- Pratique des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

OpenOffice (Writer, Calc,) et Kompozer, Dreamwer, MS project

- Pratique de l'internet

- pratique du logiciel CIEL gestion commercial, Ciel compta evolution, Ciel paye évolution.



Linguistiques:



-Français courant



-Espagnol lu, écrit



Mes compétences :

Accueil physique

Constituer et saisie des dossier

Concevoir et actualiser des outils des outils

Organiser des réunions

Saisir et mettre en forme des documents

Utiliser des outils bureatiques

Organiser des déplacements

Préparer le recrutement

Utiliser un logiciel paie

Assistante comptable

Administrateur civil