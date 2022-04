Marcelline BOWEN

Suivi opérationnel quotidien des prestations de collecte et propreté

Encadrement et management d’une quarantaine d’agents (chefs d’équipes et 30 agents de terrain et des surveillants de voiries pour le contrôle des prestataires)

Participer aux procédures de marchés publics (analyse d’offres, rédaction de pièces techniques…)

Assure le suivi des indicateurs de collecte et propreté (grilles IOP, tableaux de suivi des prestations, des tonnages…)

Facturations, élaboration de dossiers de subventions

Mise en place de compostage partagé

Réalisation d’animation en milieu scolaire et lors de manifestations





Mes compétences :

Déchets

Environnement

Géologie

ICPE